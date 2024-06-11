В Україні навчальні заклади зобов'язали відмовитися від кондиціонерів та вуличного освітлення

Українські навчальні заклади мають економити електроенергію. Зокрема, це стосується використання кондиціонерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист Міністерства освіти і науки України.
У своєму листі МОН нагадала про те, що 7 червня український уряд ухвалив розпорядження про низку заходів, які потрібні для стабілізації енергетичної системи України.
Такі заходи передбачають відмову від використання кондиціонерів, а також вуличного освітлення.
"З метою стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України, державним підприємствам, установам, навчальним закладам та організаціям, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, необхідно виконувати заходи, передбачені розпорядженням" - йдеться у листі.
Нагадаємо, в Україні виникли проблеми з електропостачанням внаслідок сильних пошкоджень на ТЕС та ГЕС через удари російських окупантів.
На цьому тлі українців неодноразово закликали не використовувати кондиціонери, оскільки вони споживають багато електроенергії.
Також уряд розпорядився, щоб чиновники перестали використовувати кондиціонери та вуличне освітлення.
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