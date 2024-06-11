UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні навчальні заклади зобов'язали відмовитися від кондиціонерів та вуличного освітлення

Фото: в Україні навчальні заклади відмовляться від кондиціонерів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські навчальні заклади мають економити електроенергію. Зокрема, це стосується використання кондиціонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист Міністерства освіти і науки України.

У своєму листі МОН нагадала про те, що 7 червня український уряд ухвалив розпорядження про низку заходів, які потрібні для стабілізації енергетичної системи України.

Такі заходи передбачають відмову від використання кондиціонерів, а також вуличного освітлення.

"З метою стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України, державним підприємствам, установам, навчальним закладам та організаціям, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, необхідно виконувати заходи, передбачені розпорядженням" - йдеться у листі.

Що передувало

Нагадаємо, в Україні виникли проблеми з електропостачанням внаслідок сильних пошкоджень на ТЕС та ГЕС через удари російських окупантів.

На цьому тлі українців неодноразово закликали не використовувати кондиціонери, оскільки вони споживають багато електроенергії.

Також уряд розпорядився, щоб чиновники перестали використовувати кондиціонери та вуличне освітлення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяШколаВимкнення світла