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В Украине учебные заведения обязали отказаться от кондиционеров и уличного освещения

Фото: в Украине учебные заведения откажутся от кондиционеров (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские учебные заведения должны будут экономить электроэнергию. В частности, это касается использования кондиционеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо Министерства образования и науки Украины.

В своем письме МОН напомнило о том, что 7 июня украинское правительство приняло распоряжение о ряде мер, которые нужны для стабилизации энергетической системы Украины. 

Такие меры, в частности, предусматривают отказ от использования кондиционеров, а также уличного освещения. 

"С целью стабилизации работы объединенной энергетической системы Украины, государственным предприятиям, учреждениям, учебным заведениям и организациям, относящимся к сфере управления Министерства образования и науки Украины, необходимо выполнять мероприятия, предусмотренные распоряжением" - сказано в письме. 

Что предшествовало

Напомним, в Украине возникли проблемы с электроснабжением в результате сильных повреждений на ТЭС и ГЭС из-за ударов российских оккупантов.

На этом фоне украинцев неоднократно призывали не использовать кондиционеры, поскольку они потребляют много электроэнергии.

Также правительство распорядилось, чтобы чиновники перестали использовать кондиционеры и уличное освещение.

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