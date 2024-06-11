В Украине учебные заведения обязали отказаться от кондиционеров и уличного освещения

Украинские учебные заведения должны будут экономить электроэнергию. В частности, это касается использования кондиционеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо Министерства образования и науки Украины.
В своем письме МОН напомнило о том, что 7 июня украинское правительство приняло распоряжение о ряде мер, которые нужны для стабилизации энергетической системы Украины.
Такие меры, в частности, предусматривают отказ от использования кондиционеров, а также уличного освещения.
"С целью стабилизации работы объединенной энергетической системы Украины, государственным предприятиям, учреждениям, учебным заведениям и организациям, относящимся к сфере управления Министерства образования и науки Украины, необходимо выполнять мероприятия, предусмотренные распоряжением" - сказано в письме.
Напомним, в Украине возникли проблемы с электроснабжением в результате сильных повреждений на ТЭС и ГЭС из-за ударов российских оккупантов.
На этом фоне украинцев неоднократно призывали не использовать кондиционеры, поскольку они потребляют много электроэнергии.
Также правительство распорядилось, чтобы чиновники перестали использовать кондиционеры и уличное освещение.
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