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Без України в НАТО. Bloomberg дізнався можливі вимоги Путіна на переговорах з Трампом

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російський диктатор Володимир Путін може незабаром поговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Під час переговорів він вимагатиме, щоб Україна ніколи не приєднувалась до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Джо Байдена готує для Трампа якомога сильнішу позицію щодо України.

Водночас майбутній радник Трампа з національної безпеки Майк Волц вважає, що російсько-українська війна завершиться дипломатичним шляхом, але для початку потрібно домогтися припинення вогню.

При цьому він також вважає нереалістичним виведення російських військ з усіх окупованих територій України.

"Я просто не думаю, що реалістично говорити, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного сантиметра української землі, навіть із Криму. Президент Трамп визнав цю реальність", - наголосив Волц.

Зауважимо, що вчора, 14 січня, Трамп зробив заяву про зустріч із Путіним.

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