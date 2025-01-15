Без Украины в НАТО. Bloomberg узнал возможные требования Путина на переговорах с Трампом

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена готовит для Трампа как можно более сильную позицию по Украине.

В то же время будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц считает, что российско-украинская война завершится дипломатическим путем, но для начала нужно добиться прекращения огня.

При этом он также считает нереалистичным вывод российских войск со всех оккупированных территорий Украины.

"Я просто не думаю, что реалистично говорить, что мы собираемся выгнать каждого россиянина с каждого сантиметра украинской земли, даже из Крыма. Президент Трамп признал эту реальность", - подчеркнул Волц.

Заметим, что вчера, 14 января, Трамп сделал заявление о встрече с Путиным.

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