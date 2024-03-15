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В Україні наступного тижня відкриють другий рекрутинговий центр у ЗСУ: у якому місті

Запоріжжя, П'ятниця 15 березня 2024 16:15
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В Україні наступного тижня відкриють другий рекрутинговий центр у ЗСУ: у якому місті Архівне фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Наступного тижня в Запоріжжі відкриється другий в Україні рекрутинговий центр у Збройні сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він уточнив, що основними завданнями центру стануть:

  • підбір вакансій у Силах оборони;
  • консультування щодо несення служби в певних підрозділах;
  • профорієнтаційні тести та супровід кандидатів до призначення на посаду в армії.

"Важливо розуміти, що рекрутинговий центр - це не про військкомат. Тут людині нададуть якісну консультацію та супровід. Тут не вручатимуть повісток", - йдеться в заяві.

Федоров додав, що найчастіше він чує від жителів Запоріжжя, що вони б пішли служити, якби можна було потрапити в конкретну бригаду.

"І цей запит ми задовольнили - 1 березня відкрито набір до 3-х військових частин, які захищають країну безпосередньо на Запорізькій лінії фронту", - сказав він.

Рекрутинг до ЗСУ

Нагадаємо, раніше Міноборони запустило програму рекрутингу до Збройних сил України. Вона передбачає, що кожен охочий українець може обрати той підрозділ та вакансію, де хоче служити. Загалом процес схожий із працевлаштуванням.

На початку лютого Міністерство оборони України спільно з Львівською міськрадою запустили у Львові центр рекрутингу в армію. Він став першим таким центром у нашій країні.

Також у МОУ пояснювали, як будуть формувати зарплату для військових, яких рекрутують до ЗСУ. Крім того, Міноборони вже підписало угоди з трьома компаніями для рекрутингу.

Більше про те, що передбачає затверджена концепція Міноборони - читайте за посиланням.

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