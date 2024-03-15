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В Украине на следующей неделе откроют второй рекрутинговый центр в ВСУ: в каком городе

Запорожье, Пятница 15 марта 2024 16:15
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В Украине на следующей неделе откроют второй рекрутинговый центр в ВСУ: в каком городе Архивное фото: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На следующей неделе в Запорожье откроется второй в Украине рекрутинговый центр в Вооруженные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Он уточнил, что основными задачами центра станут:

  • подбор вакансий в Силах обороны;
  • консультирование по несению службы в определенных подразделениях;
  • профориентационные тесты и сопровождение кандидатов к назначению на должность в армии

"Важно понимать, что рекрутинговый центр - это не про военкомат. Здесь человеку предоставят качественную консультацию и сопровождение. Здесь не будут вручать повесток", - говорится в заявлении.

Федоров добавил, что чаще всего он слышит от жителей Запорожья, что они бы пошли служить, если бы можно было попасть в конкретную бригаду.

"И этот запрос мы удовлетворили - 1 марта открыт набор в 3-х воинских частей, которые защищают страну непосредственно на Запорожской линии фронта", - сказал он.

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, ранее Минобороны запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предусматривает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где хочет служить. В целом процесс схож с трудоустройством.

В начале февраля Министерство обороны Украины совместно с Львовским горсоветом запустили во Львове центр рекрутинга в армию. Он стал первым центром в нашей стране.

Также в МОУ объясняли, как будут формировать зарплату для военных, рекрутируемых в ВСУ. Кроме того, Минобороны уже подписало соглашения с тремя рекрутинговыми компаниями.

Больше о том, что предполагает утвержденная концепция Минобороны – читайте по ссылке.

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