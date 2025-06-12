В Україні наразі понад 70 тисяч зниклих безвісти через війну: коли стане відома їхня доля

Наразі відомо про понад 70 тисяч українців, які через війну Росії проти України вважаються зниклими безвісти. Встановити обставини їх зникнення та дізнатися про їхній статус стане можливим лише після закінчення війни або припинення активних бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова.
Добросердов розповів, що станом на сьогодні в Україні налічується понад 70 тисяч осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
"Якщо на сьогодні кількість зниклих безвісти - понад 70 тисяч, то більшість фактів, що сталися з нашими зниклими безвісти, ми зможемо дізнатися після завершення війни, або хоча б активної фази бойових дій", - додав він.
Він також зауважив, що дізнатись долю зниклих безвісти українців можна буде, коли зі сторони країни-агресора Україна отримає відомості щодо всіх осіб, які перебувають у полоні або в заручниках.
"І це тоді, коли можливо буде реалізувати практично можливість роботи пошукових груп в тих зонах, де велися бойові дії, в тих зонах, які зараз є сірими зонами, і, авжеж, на окупованих територіях", - зазначив він.
Нагадаємо, що сьогодні, 12 червня, до України повернулась нова група військовополонених з Російської Федерації. В окремому матеріалі РБК-Україна показала перші кадри з обміну та розповіла його деталі.
Зауважимо, що під час сьогоднішнього обміну до України повернулись зокрема важкопоранені та тяжкохворі українські захисники, а частину з них вважали зниклими безвісти.
Загалом даний обмін розпочався ще 9-го червня і, як відомо, походитиме в кілька етапів. Під час першого етапу повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.
Кількість повернутих військових наразі не повідомляється. Координаційний штаб пояснив, що з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені вже після завершення обмінного процесу.
Тим часом 10 червня відбувся другий етап обміну. Додому повернулися полонені з категорії "важкопоранені та тяжкохворі".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.