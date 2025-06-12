В Україні наразі понад 70 тисяч зниклих безвісти через війну: коли стане відома їхня доля

Добросердов розповів, що станом на сьогодні в Україні налічується понад 70 тисяч осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

"Якщо на сьогодні кількість зниклих безвісти - понад 70 тисяч, то більшість фактів, що сталися з нашими зниклими безвісти, ми зможемо дізнатися після завершення війни, або хоча б активної фази бойових дій", - додав він.

Він також зауважив, що дізнатись долю зниклих безвісти українців можна буде, коли зі сторони країни-агресора Україна отримає відомості щодо всіх осіб, які перебувають у полоні або в заручниках.

"І це тоді, коли можливо буде реалізувати практично можливість роботи пошукових груп в тих зонах, де велися бойові дії, в тих зонах, які зараз є сірими зонами, і, авжеж, на окупованих територіях", - зазначив він.