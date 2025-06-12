В Украине сейчас более 70 тысяч пропавших без вести из-за войны: когда станет известна их судьба

Добросердов рассказал, что по состоянию на сегодня в Украине насчитывается более 70 тысяч человек, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

"Если на сегодня количество пропавших без вести - более 70 тысяч, то большинство фактов, произошедших с нашими пропавшими без вести, мы сможем узнать после завершения войны, или хотя бы активной фазы боевых действий", - добавил он.

Он также отметил, что узнать судьбу пропавших без вести украинцев можно будет, когда со стороны страны-агрессора Украина получит сведения о всех лицах, находящихся в плену или в заложниках.

"И это тогда, когда возможно будет реализовать практически возможность работы поисковых групп в тех зонах, где велись боевые действия, в тех зонах, которые сейчас являются серыми зонами, и, конечно, на оккупированных территориях", - отметил он.