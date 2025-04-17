В Україні можуть змінити правила перевезення домашніх тварин: про що йдеться

Про що йдеться у постанові Кабміну

Нещодавно міністерство оприлюднило проект постанови Кабінету міністрів України щодо внесення змін:

до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;

до Правил транспортування тварин.

Проект постанови КМУ (скриншот: mindev.gov.ua)

Що пропонує змінити документ

В цілому опублікована постанова уряду пропонує:

встановити вимоги до перевезення середніх собак (вагою від 10 до 20 кг);

встановити вимоги до перевезення великих собак (вагою від 20 до 45 кг);

встановити вимоги до перевезення собак-поводирів;

встановити вимогу щодо обов'язкової наявності оформленого належним чином ветеринарного документа на тварину - для її перевезення;

на тварину - для її перевезення; чітко регламентувати права та обов'язки учасників перевезень (автомобільних перевізників, водіїв, пасажирів) - у частині перевезення домашніх тварин у салоні транспортного засобу.

Згідно з пояснювальною запискою, метою прийняття документа є впровадження чітких вимог щодо перевезення домашніх тварин у салоні автомобільного транспортного засобу.

Це має сприяти підвищенню безпеки пасажирів, водіїв та самих тварин - під час користування комерційним автомобільним транспортом.

Обов'язки пасажирів, які подорожуватимуть із тваринами

Згідно з документом, нові правила щодо перевезень мають стосуватися: собак, котів, тхорів (фреток), дрібних декоративних птахів, гризунів і кролів (крім гризунів та кролів, призначених для виробництва харчових продуктів).

При цьому пасажир, який супроводжує тварину, зобов'язується (в усіх випадках):

забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час перевезення;

забезпечувати їх усунення (у разі порушення);

постійно перебувати з твариною - впродовж всієї поїздки;

не залишати тварину наодинці;

не залишати тварину під наглядом сторонніх людей.

Що може змінитись для власників дрібних тварин

Згідно із запропонованими КМУ змінами, допускається перевезення автомобільним транспортом (у салоні транспортного засобу):

дрібних домашніх тварин;

малих собак та котів (вагою до 10 кг);

кімнатних декоративних птахів.

При цьому домашні улюбленці повинні перебувати у спеціальних засобах для перевезення (клітка, контейнер, ящик, кошик, рюкзак, сумка або інша ємність з водонепроникним абсорбуючим дном), які унеможливлюють пошкодження чи забруднення внутрішнього обладнання транспорту та речей пасажирів.

Перевезення може здійснюватися:

на руках у пасажира;

під місцями для сидіння;

на сусідньому сидінні (за умови викупу сусіднього місця за вартістю проїзду дорослого пасажира та наявності абсорбуючих підстилок для захисту сидіння).

Як пропонують перевозити середніх і великих собак

Середніх собак (вагою від 10 до 20 кг) та великих собак (вагою від 20 до 45 кг) пропонують дозволити перевозити:

за наявності намордника та повідка (ланцюжка або ремінної прив'язки);

за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком поруч із місцем пасажира супровідника собаки (за вартістю проїзду дорослого пасажира).

Розміщення таких собак на місцях для сидіння забороняється - тварина повинна перебувати на підлозі під місцями для сидіння (за наявності абсорбуючих підстилок).

Супровідник зобов'язаний забезпечувати нагляд за собакою - з метою недопущення порушення спокою та безпеки пасажирів і персоналу перевізника.

"Одночасно в салоні транспортного засобу дозволяється перевозити не більше однієї (двох - у разі супроводження однією людиною) домашньої тварини, зазначеної у цьому пункті", - йдеться у проекті постанови.

Тим часом собаки вагою понад 45 кг мають перевозитись "за правилами перевізника на спеціально обладнаному транспорті".

Що відомо про умови перевезення собак-поводирів

Перевезення собак-поводирів, які супроводжують осіб з інвалідністю, повинне здійснюватись за наявності:

намордника;

повідка (ланцюжка або ремінної прив'язки).

Під час подорожі собака-поводир повинна:

знаходитись поруч із пасажиром, якого супроводжує;

утримуватись на короткому повідку (ланцюжку або ремінній прив'язці).

Як можна подати зауваження та пропозиції до документа

Згідно з інформацією Міністерства розвитку громад та територій, зауваження та пропозиції до проекту постанови КМУ приймаються впродовж одного місяця з дня його оприлюднення (15 квітня 2025 року).

Фізичні та юридичні особи (а також їх об'єднання) можуть направляти зауваження та пропозиції: