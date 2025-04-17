В Україні можуть змінити правила перевезення домашніх тварин: про що йдеться

В Україні планують змінити правила перевезення домашніх тварин. Проект відповідної постанови уряду оприлюднили для ознайомлення громадськості.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад та територій.
Нещодавно міністерство оприлюднило проект постанови Кабінету міністрів України щодо внесення змін:
В цілому опублікована постанова уряду пропонує:
Згідно з пояснювальною запискою, метою прийняття документа є впровадження чітких вимог щодо перевезення домашніх тварин у салоні автомобільного транспортного засобу.
Це має сприяти підвищенню безпеки пасажирів, водіїв та самих тварин - під час користування комерційним автомобільним транспортом.
Згідно з документом, нові правила щодо перевезень мають стосуватися: собак, котів, тхорів (фреток), дрібних декоративних птахів, гризунів і кролів (крім гризунів та кролів, призначених для виробництва харчових продуктів).
При цьому пасажир, який супроводжує тварину, зобов'язується (в усіх випадках):
Згідно із запропонованими КМУ змінами, допускається перевезення автомобільним транспортом (у салоні транспортного засобу):
При цьому домашні улюбленці повинні перебувати у спеціальних засобах для перевезення (клітка, контейнер, ящик, кошик, рюкзак, сумка або інша ємність з водонепроникним абсорбуючим дном), які унеможливлюють пошкодження чи забруднення внутрішнього обладнання транспорту та речей пасажирів.
Перевезення може здійснюватися:
Середніх собак (вагою від 10 до 20 кг) та великих собак (вагою від 20 до 45 кг) пропонують дозволити перевозити:
Розміщення таких собак на місцях для сидіння забороняється - тварина повинна перебувати на підлозі під місцями для сидіння (за наявності абсорбуючих підстилок).
Супровідник зобов'язаний забезпечувати нагляд за собакою - з метою недопущення порушення спокою та безпеки пасажирів і персоналу перевізника.
"Одночасно в салоні транспортного засобу дозволяється перевозити не більше однієї (двох - у разі супроводження однією людиною) домашньої тварини, зазначеної у цьому пункті", - йдеться у проекті постанови.
Тим часом собаки вагою понад 45 кг мають перевозитись "за правилами перевізника на спеціально обладнаному транспорті".
Перевезення собак-поводирів, які супроводжують осіб з інвалідністю, повинне здійснюватись за наявності:
Під час подорожі собака-поводир повинна:
Згідно з інформацією Міністерства розвитку громад та територій, зауваження та пропозиції до проекту постанови КМУ приймаються впродовж одного місяця з дня його оприлюднення (15 квітня 2025 року).
Фізичні та юридичні особи (а також їх об'єднання) можуть направляти зауваження та пропозиції:
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