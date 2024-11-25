В Україні запустили Єдиний державний реєстр домашніх тварин: як він буде працювати

Сьогодні, 25 листопада стартує перший етап впровадження Єдиного державного реєстру домашніх тварин - платформи, яка допоможе покращити контроль за здоров’ям домашніх тварин, запобігти поширенню хвороб та гармонізувати українське законодавство із європейськими стандартами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держпродспоживслужбу.

Реєстр був запущений Міністерством аграрної політики та продовольства України разом з Держпродспоживслужбою та Міністерством цифрової трансформації.

Що таке Єдиний державний реєстр?

Це цифрова платформа, створена на базі "Дія.Engine", яка зберігатиме дані про котів, собак та інших домашніх улюбленців, а саме:

їхні клички,

опис,

вакцинації,

інформацію про власників.

Реєстр сприятиме пошуку загублених тварин, відновленню документів і спрощенню подорожей із тваринами. Також він сприятиме ефективнішому контролю за епізоотичною ситуацією та запобіганню поширенню небезпечних інфекцій.

Зазначається, що у перспективі реєстр буде інтегрований у міжнародні бази даних.

Етапи запуску:

Авторизація ветеринарних закладів та лікарів (листопад-грудень 2024 року):

Ветеринарні клініки тепер можуть подавати заявки через портал. Після перевірки заклади отримають доступ до внесення даних про тварин.

Реєстрація домашніх тварин (початок 2025 року):

Кампанія з реєстрації охопить власників тварин, яким буде запропоновано внести своїх улюбленців до системи.

Також повідомляється, що проєкт реалізовано за підтримки GIZ, USAID та UK Dev без залучення коштів державного бюджету.

Раніше РБК-Україна повідомляло про ситуації, коли тварину треба терміново відвезти до ветеринара.