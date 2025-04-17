В Украине могут изменить правила перевозки домашних животных: о чем речь
В Украине планируют изменить правила перевозки домашних животных. Проект соответствующего постановления правительства обнародовали для ознакомления общественности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.
О чем говорится в постановлении Кабмина
Недавно министерство обнародовало проект постановления Кабинета министров Украины о внесении изменений:
- в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта;
- в Правила транспортировки животных.
Проект постановления КМУ (скриншот: mindev.gov.ua)
Что предлагает изменить документ
В целом опубликованное постановление правительства предлагает:
- установить требования к перевозке средних собак (весом от 10 до 20 кг);
- установить требования к перевозке больших собак (весом от 20 до 45 кг);
- установить требования к перевозке собак-поводырей;
- установить требование об обязательном наличии оформленного надлежащим образом ветеринарного документа на животное - для его перевозки;
- четко регламентировать права и обязанности участников перевозок (автомобильных перевозчиков, водителей, пассажиров) - в части перевозки домашних животных в салоне транспортного средства.
Согласно пояснительной записке, целью принятия документа является внедрение четких требований по перевозке домашних животных в салоне автомобильного транспортного средства.
Это должно способствовать повышению безопасности пассажиров, водителей и самих животных - во время пользования коммерческим автомобильным транспортом.
Обязанности пассажиров, которые будут путешествовать с животными
Согласно документу, новые правила перевозок должны касаться: собак, кошек, хорьков (фреток), мелких декоративных птиц, грызунов и кроликов (кроме грызунов и кроликов, предназначенных для производства пищевых продуктов).
При этом пассажир, сопровождающий животное, обязуется (во всех случаях):
- обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических требований при перевозке;
- обеспечивать их устранение (в случае нарушения);
- постоянно находиться с животным - на протяжении всей поездки;
- не оставлять животное наедине;
- не оставлять животное под присмотром посторонних людей.
Что может измениться для владельцев мелких животных
Согласно с предложенными КМУ изменениями, допускается перевозка автомобильным транспортом (в салоне транспортного средства):
- мелких домашних животных;
- малых собак и кошек (весом до 10 кг);
- комнатных декоративных птиц.
При этом домашние любимцы должны находиться в специальных средствах для перевозки (клетка, контейнер, ящик, корзина, рюкзак, сумка или другая емкость с водонепроницаемым абсорбирующим дном), которые делают невозможным повреждение или загрязнение внутреннего оборудования транспорта и вещей пассажиров.
Перевозка может осуществляться:
- на руках у пассажира;
- под местами для сидения;
- на соседнем сиденье (при условии выкупа соседнего места по стоимости проезда взрослого пассажира и наличии абсорбирующих подстилок для защиты сиденья).
Как предлагают перевозить средних и крупных собак
Средних собак (весом от 10 до 20 кг) и больших собак (весом от 20 до 45 кг) предлагают разрешить перевозить:
- при наличии намордника и поводка (цепочки или ременной привязки);
- при условии выкупа всех мест, которые размещены единым блоком рядом с местом пассажира сопровождающего собаки (по стоимости проезда взрослого пассажира).
Размещение таких собак на местах для сидения запрещается - животное должно находиться на полу под местами для сидения (при наличии абсорбирующих подстилок).
Сопровождающий обязан обеспечивать надзор за собакой - с целью недопущения нарушения спокойствия и безопасности пассажиров и персонала перевозчика.
"Одновременно в салоне транспортного средства разрешается перевозить не более одного (двух - в случае сопровождения одним человеком) домашнего животного, указанного в этом пункте", - говорится в проекте постановления.
Между тем собаки весом более 45 кг должны перевозиться "по правилам перевозчика на специально оборудованном транспорте".
Что известно об условиях перевозки собак-поводырей
Перевозка собак-поводырей, сопровождающих лиц с инвалидностью, должна осуществляться при наличии:
- намордника;
- поводка (цепочки или ременной привязки).
Во время путешествия собака-поводырь должна:
- находиться рядом с пассажиром, которого сопровождает;
- содержаться на коротком поводке (цепочке или ременной привязке).
Как можно подать замечания и предложения к документу
Согласно информации Министерства развития общин и территорий, замечания и предложения к проекту постановления КМУ принимаются в течение одного месяца со дня его обнародования (15 апреля 2025 года).
Физические и юридические лица (а также их объединения) могут направлять замечания и предложения:
- на электронный адрес: kharchenko@mtu.gov.ua;
- по адресу Государственной регуляторной службы Украины.
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