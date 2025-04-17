В Украине могут изменить правила перевозки домашних животных: о чем речь

В Украине планируют изменить правила перевозки домашних животных. Проект соответствующего постановления правительства обнародовали для ознакомления общественности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

О чем говорится в постановлении Кабмина

Недавно министерство обнародовало проект постановления Кабинета министров Украины о внесении изменений:

в Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта;

в Правила транспортировки животных.

Проект постановления КМУ (скриншот: mindev.gov.ua)

Что предлагает изменить документ

В целом опубликованное постановление правительства предлагает:

установить требования к перевозке средних собак (весом от 10 до 20 кг);

установить требования к перевозке больших собак (весом от 20 до 45 кг);

установить требования к перевозке собак-поводырей;

установить требование об обязательном наличии оформленного надлежащим образом ветеринарного документа на животное - для его перевозки;

на животное - для его перевозки; четко регламентировать права и обязанности участников перевозок (автомобильных перевозчиков, водителей, пассажиров) - в части перевозки домашних животных в салоне транспортного средства.

Согласно пояснительной записке, целью принятия документа является внедрение четких требований по перевозке домашних животных в салоне автомобильного транспортного средства.

Это должно способствовать повышению безопасности пассажиров, водителей и самих животных - во время пользования коммерческим автомобильным транспортом.

Обязанности пассажиров, которые будут путешествовать с животными

Согласно документу, новые правила перевозок должны касаться: собак, кошек, хорьков (фреток), мелких декоративных птиц, грызунов и кроликов (кроме грызунов и кроликов, предназначенных для производства пищевых продуктов).

При этом пассажир, сопровождающий животное, обязуется (во всех случаях):

обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических требований при перевозке;

обеспечивать их устранение (в случае нарушения);

постоянно находиться с животным - на протяжении всей поездки;

не оставлять животное наедине;

не оставлять животное под присмотром посторонних людей.

Что может измениться для владельцев мелких животных

Согласно с предложенными КМУ изменениями, допускается перевозка автомобильным транспортом (в салоне транспортного средства):

мелких домашних животных;

малых собак и кошек (весом до 10 кг);

комнатных декоративных птиц.

При этом домашние любимцы должны находиться в специальных средствах для перевозки (клетка, контейнер, ящик, корзина, рюкзак, сумка или другая емкость с водонепроницаемым абсорбирующим дном), которые делают невозможным повреждение или загрязнение внутреннего оборудования транспорта и вещей пассажиров.

Перевозка может осуществляться:

на руках у пассажира;

под местами для сидения;

на соседнем сиденье (при условии выкупа соседнего места по стоимости проезда взрослого пассажира и наличии абсорбирующих подстилок для защиты сиденья).

Как предлагают перевозить средних и крупных собак

Средних собак (весом от 10 до 20 кг) и больших собак (весом от 20 до 45 кг) предлагают разрешить перевозить:

при наличии намордника и поводка (цепочки или ременной привязки);

при условии выкупа всех мест, которые размещены единым блоком рядом с местом пассажира сопровождающего собаки (по стоимости проезда взрослого пассажира).

Размещение таких собак на местах для сидения запрещается - животное должно находиться на полу под местами для сидения (при наличии абсорбирующих подстилок).

Сопровождающий обязан обеспечивать надзор за собакой - с целью недопущения нарушения спокойствия и безопасности пассажиров и персонала перевозчика.

"Одновременно в салоне транспортного средства разрешается перевозить не более одного (двух - в случае сопровождения одним человеком) домашнего животного, указанного в этом пункте", - говорится в проекте постановления.

Между тем собаки весом более 45 кг должны перевозиться "по правилам перевозчика на специально оборудованном транспорте".

Что известно об условиях перевозки собак-поводырей

Перевозка собак-поводырей, сопровождающих лиц с инвалидностью, должна осуществляться при наличии:

намордника;

поводка (цепочки или ременной привязки).

Во время путешествия собака-поводырь должна:

находиться рядом с пассажиром, которого сопровождает;

содержаться на коротком поводке (цепочке или ременной привязке).

Как можно подать замечания и предложения к документу

Согласно информации Министерства развития общин и территорий, замечания и предложения к проекту постановления КМУ принимаются в течение одного месяца со дня его обнародования (15 апреля 2025 года).

Физические и юридические лица (а также их объединения) могут направлять замечания и предложения: