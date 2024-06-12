В Україні можуть запровадити паралельний імпорт ліків: чи зміняться ціни

В умовах повномасштабної війни з РФ питання забезпечення українців доступними ліками й появи нових постачальників на ринку набуло особливого значення. Нещодавно народні депутати підтримали у першому читанні проект закону №11173, покликаний запровадити в Україні паралельний імпорт лікарських засобів.
РБК-Україна розповідає, що відомо про цей законопроект і що може змінитися для українців після його остаточного схвалення та набуття чинності.
Проект закону №11173 про внесення змін до деяких законів України (щодо паралельного імпорту лікарських засобів) було зареєстровано у Верховній Раді 12 квітня 2024 року.
Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів, серед яких: Ольга Стефанишина, Михайло Радуцький, Галина Третьякова та інші.
Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування під керівництвом Михайла Радуцького.
Проект закону №11173 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
6 червня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у першому читанні та схвалила його за основу (із доопрацюванням положень відповідно до частини 1 статті 116) 255 голосами.
Нині ціни на деякі лікарські засоби в Україні у кілька разів перевищують вартість цих препаратів у європейських країнах.
Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту №11173 є підвищення доступності лікарських засобів для населення - шляхом дострокового запуску інституту паралельного імпорту.
На думку народних депутатів, це сприятиме:
"Належна та вільна конкуренція є передумовою формування справедливої ціни на лікарські засоби, що сприяє покращенню доступу пацієнтів до якісних ліків", - вважають експерти.
За словами парламентарів, досвід європейських країн, які використовують паралельний імпорт (як інструмент доступу до дешевших лікарських засобів) свідчить про позитивний безпосередній вплив на бюджет закупівлі препаратів.
Виходячи з цього, у ВРУ пропонують оперативно ввести в дію положення ЗУ "Про лікарські засоби" від 28 липня 2022 року № 2469-IX, що стосуються паралельного імпорту лікарських засобів.
Тоді, серед іншого, статтю 17 цього закону буде доповнено новою частиною такого змісту: "На територію України можуть ввозитися лікарські засоби як паралельний імпорт у встановленому законодавством порядку".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що виписувати й продавати ліки в Україні планують по-новому.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11173.
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