В Украине могут ввести параллельный импорт лекарств: изменятся ли цены

Основное о проекте закона

Проект закона №11173 о внесении изменений в некоторые законы Украины (касательно параллельного импорта лекарственных средств) был зарегистрирован в Верховной Раде 12 апреля 2024 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Ольга Стефанишина, Михаил Радуцкий, Галина Третьякова и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования под руководством Михаила Радуцкого.

Проект закона №11173 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

6 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и приняла его за основу (с доработкой положений в соответствии с частью 1 статьи 116) 255 голосами.

Что предлагает законопроект и повлияет ли это на цены

Сегодня цены на некоторые лекарственные средства в Украине в несколько раз превышают стоимость этих препаратов в европейских странах.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта №11173 является повышение доступности лекарственных средств для населения путем досрочного запуска института параллельного импорта.

По мнению народных депутатов, это будет способствовать:

повышению конкуренции

снижению цен на лекарства

"Надлежащая и свободная конкуренция является предпосылкой формирования справедливой цены на лекарственные средства, что способствует улучшению доступа пациентов к качественным лекарствам", - считают эксперты.

По словам парламентариев, опыт европейских стран, использующих параллельный импорт (в качестве инструмента доступа к более дешевым лекарственным средствам), свидетельствует о положительном непосредственном влиянии на бюджет закупки препаратов.

Исходя из этого, в ВРУ предлагают оперативно ввести в действие положения ЗУ "О лекарственных средствах" от 28 июля 2022 года № 2469-IX, касающиеся параллельного импорта лекарственных средств.

Тогда, среди прочего, статья 17 этого закона будет дополнена новой частью такого содержания: "На территорию Украины могут ввозиться лекарственные средства как параллельный импорт в установленном законодательством порядке".