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В Україні можуть запровадити GPS-моніторинг автобусів

19:27 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

В Україні розглядають можливість запровадження обов’язкового GPS-контролю за автобусами у режимі реального часу. Створено відповідну законодавчу ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оприлюднений законопроєкт на сайті Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

GPS-моніторинг і перевірка АС

В Україні можуть ввести обов’язковий GPS-моніторинг транспортних засобів.

Для цього створено законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт" щодо моніторингу транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів, та обстеження автостанцій".

Вимога поширюватиметься на автобусні маршрути загального користування:

  • міжнародні,
  • міжобласні,
  • міські.

Також пропонується промоніторити автостанції на предмет інклюзивності.

Що це змінить

Якщо законопроєкт ухвалять, то буде впроваджено обов’язковий GPS-моніторинг транспортних засобів та процедури обстеження автостанцій.

Його норми дозолять забезпечити:

  • автоматизований збір,
  • передавання,
  • обробку даних про місцезнаходження, швидкість і дотримання графіків руху в режимі реального часу.

Це потрібно для підвищення безпеки та якості перевезень.

Також це дозволить визначити фактичний стан інфраструктури автостанцій для дослідження:

  • рівня доступності для маломобільних груп населення,
  • відповідності обов'язкових послуг вимогам законодавства.

Відповідний проєкт ще не вносився на розгляд Верховної Ради України. Протягом місяця з дня оприлюднення приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Раніше РБК-Україна писало, що з 10 вересня у Києві почнуть курсувати чотири тимчасові нічні автобусні маршрути. Вони починатимуть рух від Центрального залізничного вокзалу.

Крім того, у Києві з 10 вересня метро працюватиме на годину довше. Водночас графік роботи станцій як укриттів не змінюється.

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