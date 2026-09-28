В Украине могут внедрить GPS-мониторинг автобусов

GPS-мониторинг и проверка АС

В Украине может быть введен обязательный GPS-мониторинг транспортных средств.

Для этого создан законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильном транспорте" относительно мониторинга транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, и обследования автостанций".

Требование будет распространяться на автобусные маршруты общего пользования:

международные,

межобластные,

городские.

Также предлагается промониторить автостанции на предмет инклюзивности.

Что это изменит

Если законопроект будет принят, то будет внедрен обязательный GPS-мониторинг транспортных средств и процедуры обследования автостанций.

Его нормы позволят обеспечить:

автоматизированный сбор,

передачу,

обработку данных о местонахождении, скорости и соблюдении графиков движения в режиме реального времени.

Это необходимо для повышения безопасности и качества перевозок.

Также это позволит определить фактическое состояние инфраструктуры автостанций для исследования:

уровня доступности для маломобильных групп населения,

соответствия обязательных услуг требованиям законодательства.

Соответствующий проект еще не вносился на рассмотрение Верховной Рады. В течение месяца со дня обнародования принимаются замечания и предложения физических и юридических лиц, их объединений.