В Украине могут внедрить GPS-мониторинг автобусов

В Украине рассматривается возможность введения обязательного GPS-контроля за автобусами в режиме реального времени. Создана соответствующая законодательная инициатива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный законопроект на сайте Министерства по восстановлению, инфраструктуры и транспорта Украины.
В Украине может быть введен обязательный GPS-мониторинг транспортных средств.
Для этого создан законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильном транспорте" относительно мониторинга транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, и обследования автостанций".
Требование будет распространяться на автобусные маршруты общего пользования:
Также предлагается промониторить автостанции на предмет инклюзивности.
Если законопроект будет принят, то будет внедрен обязательный GPS-мониторинг транспортных средств и процедуры обследования автостанций.
Его нормы позволят обеспечить:
Это необходимо для повышения безопасности и качества перевозок.
Также это позволит определить фактическое состояние инфраструктуры автостанций для исследования:
Соответствующий проект еще не вносился на рассмотрение Верховной Рады. В течение месяца со дня обнародования принимаются замечания и предложения физических и юридических лиц, их объединений.
Ранее РБК-Украина писало, что с 10 сентября в Киеве начнут курсировать четыре временных ночных автобусных маршрута. Они будут начинать движение от Центрального железнодорожного вокзала.
Кроме того, в Киеве с 10 сентября метро будет работать на час дольше. В то же время график работы станций как укрытий не меняется.