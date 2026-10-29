В Україні можуть заборонити всю російськомовну культурну продукцію: пояснення Івановської

Що саме й коли може змінитись в Україні

Професорка та докторка філології нагадала, що чинний закон "Про культуру" обмежує статтею 15 виконання російськомовних пісень чи інших продуктів на території України громадянами РФ.

При цьому 15 липня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15412 (підтриманий профільним комітетом парламенту) про внесення змін до законодавства щодо забезпечення функціонування української мови як державної.

Документ пропонує, зокрема, внести зміни до закону "Про культуру".

Вони, згідно з пояснювальною запискою, повинні заборонити:

публічне виконання творів, виконуваних державною мовою держави-агресора;

публічний показ творів, виконуваних державною мовою держави-агресора;

публічну демонстрацію творів, виконуваних державною мовою держави-агресора;

фонограми, відеограми та музичні кліпи, що містять їх зафіксоване виконання.

Фрагмент картки законопроєкту №15412 (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Отже, саме схвалення цього проєкту закону народними депутатами дозволить заборонити російськомовний культурний продукт в Україні в цілому.

Позиція Івановської щодо таких ймовірних змін

Мовна омбудсманка також виступає за посилення в Україні відповідних обмежень.

"Я сподіваюсь, що зміни будуть і в законі "Про культуру" (зокрема до статті 15). Де поза законом опиниться російськомовний культурний продукт", - повідомила вона.

Івановська зауважила, що йдеться і про "ті російськомовні музичні твори, які сьогодні ще, на жаль, слухають громадяни України подекуди, навіть в публічному просторі".

"І, більше того, виконують їх", - додала уповноважена із захисту державної мови.

Вона нагадала, що комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики під головуванням Микити Потураєва підтримав цю законодавчу ініціативу.

"І це дозволило подати всі ці рекомендації, всі ці правки до Верховної Ради", - констатувала експертка.