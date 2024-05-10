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Обмеження на електроенергію тривали 13 годин, вони можливі і сьогодні, - Міненерго

Україна, П'ятниця 10 травня 2024 10:25
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Обмеження на електроенергію тривали 13 годин, вони можливі і сьогодні, - Міненерго Фото: Електроенергію для промисловості обмежували на 13 годин (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Через пошкодження енергооб’єктів у вечірні та нічні години 9 та 10 травня обмежувалися в електропостачанні промислові споживачі. Обмеження можливі і сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"З 18:00 четверга до 7:00 п’ятниці в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, минулої доби, 9 травня, потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав близько 3% від добового споживання електроенергії.

Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії від Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається і у години вечірнього максимуму споживання електроенергії.

Відключення світла та графіки

Нагадаємо, 9 травня в прес-службі "Укренерго" повідомили, що ввечері, з 18:00 до 24:00, діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Але якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, що стосуватиметься і побутових споживачів, додали в прес-службі.

При цьому в "Укренерго" спростували інформацію про графіки відключення світла для населення.

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