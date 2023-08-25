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У Києві викрили голову ВЛК: підробляв довідки для виїзду за кордон

Київ, П'ятниця 25 серпня 2023 10:53
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У Києві викрили голову ВЛК: підробляв довідки для виїзду за кордон Фото: у Києві викрили голову ВЛК Подільського військкомату (ddk dn ua)
Автор: Наталія Юрченко

Голову військово-лікарської комісії Подільського ТЦК у Києві викрили на корупції. Чиновник підробляв довідки для виїзду чоловіків за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Правоохоронці вручили підозру голові ВЛК Подільського військкомату у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку за кордон. У лютому 2023 року у межах цієї кримінальної справи оголосили підозру голові Оболонської ВЛК та шести лікарям.

За даними слідства, підозрюваний у змові з іншими членами схеми допомагав виготовляти довідки про непридатність до військової служби зі зняттям з обліку. Це було підставою для виїзду з України.

Вартість фейкових документів та довідок складала від 3 до 4 тисяч доларів. До схеми були залучені 9 осіб. Вони шукали охочих та безпосередньо виготовляли документи. Учасниками схеми були працівники різних медичних установ столиці та члени військово-лікарських комісій.

Правоохоронці викрили зловмисників під час підготовки чергового пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та отримання хабаря.

Фігурантам справи загрожує від 7 до 9 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Корупція у військкоматах

Нагадаємо, після гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент України Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК по всій країні. Пізніше Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів. У деяких регіонах вже розпочали процедуру звільнення начальників ТЦК.

Крім того, протягом останніх місяців в Україні побільшало кримінальних справ, пов'язаних зі зловживаннями у військкоматах.

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Київ ТЦК коррупция
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