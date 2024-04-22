В Украине можно получить водительские права еще до совершеннолетия, но есть нюанс
В Украине минимальный возраст, разрешенный для сдачи экзаменов по вождению и получения водительского удостоверения - 16 лет. Однако это касается только категории А1, А - управление мотоциклом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного сервисного центра МВД.
Согласно Закону Украины "О дорожном движении", право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, которые достигли:
- 16 лет - категории А1, А;
- 18 лет - категории В1, В, С1, С;
- 19 лет - категории BE, C1E, СЭ;
- 21 лет - категории D1, D, D1E, DE, Т.А.
Для получения водительского удостоверения, необходимо сдать сначала теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Начиная с ноября прошлого года, кандидаты в водители имеют возможность как самостоятельно готовиться к теоретическому модулю, так и в автошколе.
Для сдачи тестирования необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время теста допускается две ошибки, если больше - экзамен не сдан.
После успешной сдачи тестирования будущий водитель проходит практическую подготовку в аккредитованном учебном заведении и сдает внутренний практический экзамен. Далее - в сервисном центре МВД.
Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов:
- паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карту или паспорт гражданина Украины для выезда за границу (предоставляется вместе со справкой о месте жительства);
- медицинская справка, подтверждающая допущение к управлению транспортным средством выбранной категории;
- идентификационный номер;
- имеется водительское удостоверение (в случае получения права на управление транспортными средствами другой категории).
Напомним, ранее мы рассказывали, как водителю вернуть удостоверение, если его лишили права управления по решению суда.
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