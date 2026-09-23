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В Україні можливі перебої з мобільним зв’язком та інтернетом через російські атаки

21:47 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

Цілодобові російські обстріли призвели до пошкоджень телекомунікаційної інфраструктури України. Можливі проблеми зі зв’язком та інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного регулятора України у галузі зв'язку (НКЕК) у Facebook.

Проблеми зі зв'язком

У НКЕК зазначили, що через постійні російські атаки телекомунікаційна інфраструктура також зазнає пошкоджень.

"Унаслідок цього можуть спостерігатися тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до послуг зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та стабілізацією роботи мереж, кажуть у НКЕК.

Нагадаємо, НКЕК - регулятор у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштових послуг.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія під час масованої атаки на Україну 23 вересня вдарила по дата-центрах, намагаючись порушити роботу систем сповіщення про повітряні загрози.

Крім того, під час атаки РФ на Київ 23 вересня було пошкоджено один зі столичних дата-центрів. Через це у мережах провайдерів UTELS та "Павутина" виникли перебої зі зв'язком і доступом до окремих послуг.

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зв'язокВійна Росії проти України