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В Украине возможны перебои с мобильной связью и интернетом из-за российских атак

21:47 23.09.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

Круглосуточные российские обстрелы повлекли за собой повреждения телекоммуникационной инфраструктуры Украины. Возможны проблемы со связью и интернетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного регулятора Украины в области связи (НКЭК) в Facebook.

Проблемы со связью

В НКЭК отметили, что из-за постоянных российских атак телекоммуникационная инфраструктура также испытывает повреждения.

"В результате могут наблюдаться временные перебои в работе сетей и доступе к услугам связи", - говорится в сообщении.

Специалисты уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры и стабилизацией работы сетей, говорят в НКЭК.

Напомним, НКЭК - регулятор в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовых услуг.

Ранее РБК-Украина писало, чтоРоссия во время массированной атаки на Украину 23 сентября ударила по дата-центрам, пытаясь нарушить работу систем оповещения о воздушных угрозах.

Кроме того, во время атаки РФ на Киев 23 сентября был поврежден один из столичных дата-центров. Поэтому в сетях провайдеров UTELS и "Паутина" возникли перебои со связью и доступом к отдельным услугам.

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