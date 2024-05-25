В Україні можливі графіки відключень світла 25 травня: енергетики назвали час

За даними енергетиків, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Румунії та Польщі.

"Також застосовувалися графіки погодинних відключень споживачів. Їхнє застосування можливе сьогодні з 20:00 до 22:00", - додали в Міненерго.

Продовження графіків

За даними на 11:50 Укренерго продовжило тимчасовий інтервал відключення світла в усіх областях України.

"Тепер використання графіків погодинних відключень можливе з 20:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

Ситуація зі світлом в Україні

Російські війська з весни п'ять разів масовано вдарили по Україні. "Під прицілом" знаходилися об'єкти енергетики. А саме: