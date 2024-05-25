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В Украине возможны графики отключения света 25 мая: энергетики назвали время

Фото: графики отключения света в Украине будут действовать вечером 25 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине 25 мая возможны отключения света по графикам. Электроэнергии может не быть вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

По данным энергетиков, за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Румынии и Польши. 

"Также применялись графики почасовых отключений потребителей. Их применение возможно сегодня с 20.00 до 22.00", - добавили в Минэнерго.

Ситуация со светом в Украине

Российские войска с весны пять раз массированно ударили по Украине. "Под прицелом" находились объекты энергетики. А именно:

  • 22 марта РФ ударила по энергетике, были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ;
  • 29 марта были атакованы сразу три теплоэлектростанции в Украине. В частности, был ранен энергетик;
  • 11 апреля во время массированного удара по Украине была полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области. Она снабжала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
  • 27 апреля российские оккупанты атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК.
  • 8 мая РФ ударила по Украине, использовав более 70 ракет и дронов. Под ударом оказались объекты энергетики в шести областях, серьезные повреждения получили три ТЭС. 

 

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МинэнергоВойна в УкраинеОтключение света