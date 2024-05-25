В Украине возможны графики отключения света 25 мая: энергетики назвали время

В Украине 25 мая возможны отключения света по графикам. Электроэнергии может не быть вечером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
По данным энергетиков, за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Румынии и Польши.
"Также применялись графики почасовых отключений потребителей. Их применение возможно сегодня с 20.00 до 22.00", - добавили в Минэнерго.
Российские войска с весны пять раз массированно ударили по Украине. "Под прицелом" находились объекты энергетики. А именно:
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