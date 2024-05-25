В Україні можливі графіки відключень світла 25 травня: енергетики назвали час
В Україні 25 травня можливі відключення світла за графіками. Електроенергії може не бути ввечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
За даними енергетиків, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Румунії та Польщі.
"Також застосовувалися графіки погодинних відключень споживачів. Їхнє застосування можливе сьогодні з 20:00 до 22:00", - додали в Міненерго.
Продовження графіків
За даними на 11:50 Укренерго продовжило тимчасовий інтервал відключення світла в усіх областях України.
"Тепер використання графіків погодинних відключень можливе з 20:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.
Ситуація зі світлом в Україні
Російські війська з весни п'ять разів масовано вдарили по Україні. "Під прицілом" знаходилися об'єкти енергетики. А саме:
- 22 березня РФ вдарила по енергетиці, були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ;
- 29 березня було атаковано одразу три теплоелектростанції в Україні. Зокрема, було поранено енергетик;
- 11 квітня під час масованого удару по Україні була повністю зруйнована Трипільська ТЕС у Київській області. Вона постачала електроенергію Київську, Черкаську та Житомирську області.
- 27 квітня російські окупанти атакували чотири теплоелектростанції ДПЕК.
- 8 травня РФ ударила по Україні, використавши понад 70 ракет і дронів. Під ударом опинилися об'єкти енергетики у шести областях, серйозні пошкодження отримали три ТЕС.
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