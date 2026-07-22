В Україні може з’явитися новий податок замість військового збору

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику в рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як зазначається у документі, після продовження дії 5% ставки військового збору на 3 роки після завершення воєнного стану уряд має намір не допустити скорочення бюджетних надходжень.

"Після продовження дії 5% ставки військового податку на три роки після закінчення дії воєнного стану ми забезпечимо, щоб доходи не зменшилися після втрати чинності цим заходом. Одним із варіантів, який ми розглядаємо, є запровадження податку на відновлення замість військового податку, який ми включимо до законодавства, що регулює перехід від воєнного стану", - йдеться в меморандумі.

Водночас документ не містить деталей щодо можливої ставки нового податку чи механізму справляння.