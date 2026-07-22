В Украине может появиться новый налог вместо военного сбора

Украина рассматривает возможность введения налога на восстановление, который бы заменил 5%-ный военный сбор после войны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как отмечается в документе, после продления действия 5% ставки военного сбора на 3 года после завершения военного положения правительство намерено не допустить сокращения бюджетных поступлений.

"После продления действия 5% ставки военного налога на три года после окончания действия военного положения мы обеспечим, чтобы доходы не уменьшились после утраты действия этой мерой. Одним из вариантов, который мы рассматриваем, является введение налога на восстановление вместо военного налога, который мы включим в законодательство, регулирующее переход от военного положения", - говорится в меморандуме.

В то же время, документ не содержит деталей относительно возможной ставки нового налога или механизма взимания.