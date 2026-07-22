В Украине может появиться новый налог вместо военного сбора
Украина рассматривает возможность введения налога на восстановление, который бы заменил 5%-ный военный сбор после войны.
Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом.
Как отмечается в документе, после продления действия 5% ставки военного сбора на 3 года после завершения военного положения правительство намерено не допустить сокращения бюджетных поступлений.
"После продления действия 5% ставки военного налога на три года после окончания действия военного положения мы обеспечим, чтобы доходы не уменьшились после утраты действия этой мерой. Одним из вариантов, который мы рассматриваем, является введение налога на восстановление вместо военного налога, который мы включим в законодательство, регулирующее переход от военного положения", - говорится в меморандуме.
В то же время, документ не содержит деталей относительно возможной ставки нового налога или механизма взимания.
Программа МВФ для Украины
Напомним, на днях Международный валютный фонд утвердил первый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины. Благодаря этому государственный бюджет вскоре пополнится на 690 миллионов долларов, а общая сумма полученных по программе средств составит 2,2 миллиарда долларов.
Также МВФ согласовал перенос сроков введения налога на добавленную стоимость (НДС) для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Закон должен вступить в силу с января 2028 вместо января 2027-го.