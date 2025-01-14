В Україні може з'явитися Національний день молитви: про що йдеться

Верховній Раді пропонують розглянути проект закону №12336 щодо встановлення в Україні Національного дня молитви.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний документ.
Законопроект про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України - щодо встановлення Національного дня молитви - у Верховній Раді зареєстрували 19 грудня 2024 року.
Його ініціаторами виступила група з 37 народних депутатів від різних фракцій (Давид Арахамія, Іван Крулько, Юлія Тимошенко, Олександр Васюк, Олег Бондаренко, Микита Потураєв та ін.).
Проект закону №12336 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
Документ пропонує запровадити Національний день молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну:
У пояснювальній записці народні депутати нагадали українцям, що неспровоковане вторгнення РФ в Україну розпочалося 22 лютого 2014 року з окупації Автономної республіки Крим
24 лютого 2022 року РФ розпочала повномасштабне вторгнення в нашу країну. Причому супроводжується воно безпрецедентними за своєю жорстокістю злочинами.
"З історії відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва змінювала хід історії... Молитва до Бога є надприродною силою для перемоги і запорукою консолідації та єднання українського суспільства... Спільна молитва захистить Україну й тих, хто продовжує боротьбу на полі бою, стане свідченням духовного єднання українського народу та символом нашої непохитної віри у перемогу", - наголосили автори законодавчої ініціативи.
У прикінцевих положеннях зазначається, що закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування (після підписання президентом України). Тоді 24 лютого офіційно стане пам'ятним днем - Національним днем молитви.
Уточнюється, що в Національний день молитви український парламент повинен буде забезпечувати проведення спеціального засідання ВРУ, яке починатиметься виконанням духовного гімну України "Боже великий, єдиний".
Тим часом обласні та Київська міська державна адміністрації повинні будуть забезпечувати підготовку та здійснення:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що до щоденної хвилини мовчання в Україні пропонували додати важливу молитву.
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