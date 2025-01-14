В Україні може з'явитися Національний день молитви: про що йдеться

Коли й навіщо пропонують запровадити Національний день молитви

Законопроект про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України - щодо встановлення Національного дня молитви - у Верховній Раді зареєстрували 19 грудня 2024 року.

Його ініціаторами виступила група з 37 народних депутатів від різних фракцій (Давид Арахамія, Іван Крулько, Юлія Тимошенко, Олександр Васюк, Олег Бондаренко, Микита Потураєв та ін.).

Проект закону №12336 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

Документ пропонує запровадити Національний день молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну:

з метою сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, піднесення морально-патріотичного духу;

спираючись на тисячолітню історію та культуру українського народу та його державності з християнським світоглядом;

усвідомлюючи відповідальність перед Богом, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями;

віддаючи шану всім, хто поклав своє життя, захищаючи свободу і незалежність України впродовж століть та на сучасному етапі - від збройної агресії РФ;

висловлюючи щиру вдячність захисникам та захисницям, які ціною власного життя і здоров'я мужньо захищають мир, свободу, споконвічні цінності Українського народу та пришвидшують перемогу України;

підносячи до Бога молитву подяки за те, що в день початку відкритої війни РФ проти України дав нам силу та можливість захистити суверенітет та незалежність нашої держави, зберегти існування українського народу;

наголошуючи на необхідності посилення зусиль з метою якнайшвидшого завершення повномасштабної збройної агресії РФ, відновлення сталого справедливого миру, беззастережного відновлення територіальної цілісності України;

спираючись на історичний досвід інших країн і народів.

У пояснювальній записці народні депутати нагадали українцям, що неспровоковане вторгнення РФ в Україну розпочалося 22 лютого 2014 року з окупації Автономної республіки Крим

24 лютого 2022 року РФ розпочала повномасштабне вторгнення в нашу країну. Причому супроводжується воно безпрецедентними за своєю жорстокістю злочинами.

"З історії відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва змінювала хід історії... Молитва до Бога є надприродною силою для перемоги і запорукою консолідації та єднання українського суспільства... Спільна молитва захистить Україну й тих, хто продовжує боротьбу на полі бою, стане свідченням духовного єднання українського народу та символом нашої непохитної віри у перемогу", - наголосили автори законодавчої ініціативи.

У прикінцевих положеннях зазначається, що закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування (після підписання президентом України). Тоді 24 лютого офіційно стане пам'ятним днем - Національним днем молитви.

Уточнюється, що в Національний день молитви український парламент повинен буде забезпечувати проведення спеціального засідання ВРУ, яке починатиметься виконанням духовного гімну України "Боже великий, єдиний".

Тим часом обласні та Київська міська державна адміністрації повинні будуть забезпечувати підготовку та здійснення: