В Украине может появиться Национальный день молитвы: о чем речь

Верховной Раде предлагают рассмотреть проект закона №12336 насчет установления в Украине Национального дня молитвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
Законопроект о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины - относительно установления Национального дня молитвы - в Верховной Раде зарегистрировали 19 декабря 2024 года.
Его инициаторами выступила группа из 37 народных депутатов от разных фракций (Давид Арахамия, Иван Крулько, Юлия Тимошенко, Александр Васюк, Олег Бондаренко, Никита Потураев и др.)
Проект закона №12336 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
Документ предлагает ввести Национальный день молитвы, который будет отмечаться ежегодно 24 февраля - в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину:
В пояснительной записке народные депутаты напомнили украинцам, что неспровоцированное вторжение РФ в Украину началось 22 февраля 2014 года с оккупации Автономной республики Крым
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в нашу страну. Причем сопровождается оно беспрецедентными по своей жестокости преступлениями.
"Из истории известно немало примеров, когда общенациональная молитва меняла ход истории... Молитва к Богу является сверхъестественной силой для победы и залогом консолидации и единения украинского общества... Совместная молитва защитит Украину и тех, кто продолжает борьбу на поле боя, станет свидетельством духовного единения украинского народа и символом нашей непоколебимой веры в победу", - подчеркнули авторы законодательной инициативы.
В заключительных положениях отмечается, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования (после подписания президентом Украины). Тогда 24 февраля официально станет памятным днем - Национальным днем молитвы.
Уточняется, что в Национальный день молитвы украинский парламент должен будет обеспечивать проведение специального заседания ВРУ, которое будет начинаться исполнением духовного гимна Украины "Боже великий, единый".
Тем временем областные и Киевская городская государственная администрации должны будут обеспечивать подготовку и осуществление:
Напомним, ранее мы рассказывали, что к ежедневной минуте молчания в Украине предлагали добавить важную молитву.
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