В Україні може з'явитися Духовний гімн: що пропонує Рада

Рада пропонує затвердити офіційно Духовний гімн України

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про затвердження Духовного гімну України "Боже великий, єдиний" на музику Миколи Лисенка зі словами Олександра Кониського (в редакції Олександра Кошиця). Цей музичний твір має ще іншу назву - "Молитва за Україну".

Документ визначає порядок використання Духовного гімну під час державних, громадських, релігійних та інших урочистих заходів.

Чи замінить "Молитва за Україну" Державний гімн

Водночас постанова наголошує, що новий статус твору не змінить правового статусу Державного Гімну, визначеного Конституцією та законами України.

Духовний гімн України пропонують затвердити з метою:

вшанування історичної, духовної та культурної спадщини українського народу,

сприяння духовному єднанню суспільства,

утвердження національної єдності.

Коли виконуватимуть Духовний гімн України

Духовний гімн може виконуватися:

під час Національного дня молитви,

державних меморіальних, жалобних і пам'ятних заходів,

відкриття пам'ятників,

офіційних заходів Верховної Ради, президента України, Кабінету міністрів та інших органів влади.

Крім того, його дозволено виконувати під час:

міжконфесійних заходів загальнодержавного значення,

урочистостей органів місцевого самоврядування, закладів освіти й культури, громадських і релігійних організацій,

заходів за участю Збройних сил України та інших військових формувань,

фізкультурно-спортивних заходів і спортивних змагань.

Який порядок виконання Духовного гімну

Під час урочистих заходів загальнодержавного значення Духовний гімн виконуватиметься після Державного гімну України. Присутні повинні слухати його стоячи, чоловіки - без головного убору, а військовослужбовці - відповідно до вимог військових статутів.

Окремим пунктом постанови йдеться про те, що під час засідання парламенту у Національний день молитви має виконуватися саме Духовний гімн України.

Також Кабміну рекомендовано розробити заходи щодо популяризації Духовного гімну та сприяти його використанню закордонними дипломатичними установами України.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Історичне коріння "Молитви за Україну"

Текст шедевру був написаний у 1885 році видатним українським письменником Олександром Кониським, а неймовірну музику створив батько української класики Микола Лисенко.

Понад століття цей твір об'єднував українців у часи випробувань, воєн, підпілля та боротьби за незалежність.