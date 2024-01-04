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В Україні мокрий сніг і дощ: де сьогодні чекати опадів

Україна, Четвер 04 січня 2024 07:00
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В Україні мокрий сніг і дощ: де сьогодні чекати опадів Фото: в Україні 4 січня буде мокрий сніг і дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 4 січня буде з мокрим снігом та дощем. Вдень у більшості областей плюсова температура, але на півночі - мороз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні майже по всій Україні опади. Лише на півдні буде сухо.

На Закарпатті та у південно-східній частині Україні очікується дощ. На решті території України та в Карпатах прогнозується мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень +3 +8 градусів, а на півдні та на Прикарпатті +7 +12 градусів. У Чернігівській та Сумській областях вдень буде -1 -6.

Температура вночі від +6 до -2 градусів, а на півночі від -6 до -11.

В Україні мокрий сніг і дощ: де сьогодні чекати опадів

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж хмарно, вдень очікується мокрий сніг з переходом в дощ. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть вдень близько +5 градусів, а вночі від 0 до +2.

В Україні мокрий сніг і дощ: де сьогодні чекати опадів

Нагадаємо, у Києві перед Новим роком оновлений температурний рекорд.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший місяць 2024 року.

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