В Украине мокрый снег и дождь: где сегодня ждать осадки

Погода в Украине 4 января будет с мокрым снегом и дождем. Днем в большинстве областей плюсовая температура, но на севере - мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня почти по всей Украине осадки. Только на юге будет сухо.

На Закарпатье и в юго-восточной части Украины ожидается дождь. На остальной территории Украины и в Карпатах прогнозируется мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем +3 +8 градусов, а на юге и на Прикарпатье +7 +12 градусов. В Черниговской и Сумской областях днем -1 -6.

Температура ночью от +6 до -2 градуса, а на севере от -6 до -11.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, днем ожидается мокрый снег с переходом в дождь. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут днем около +5 градусов, а ночью от 0 до +2.