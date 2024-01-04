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В Украине мокрый снег и дождь: где сегодня ждать осадки

Украина, Четверг 04 января 2024 07:00
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В Украине мокрый снег и дождь: где сегодня ждать осадки Фото: в Украине 4 января будет мокрый снег и дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 4 января будет с мокрым снегом и дождем. Днем в большинстве областей плюсовая температура, но на севере - мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня почти по всей Украине осадки. Только на юге будет сухо.

На Закарпатье и в юго-восточной части Украины ожидается дождь. На остальной территории Украины и в Карпатах прогнозируется мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем +3 +8 градусов, а на юге и на Прикарпатье +7 +12 градусов. В Черниговской и Сумской областях днем -1 -6.

Температура ночью от +6 до -2 градуса, а на севере от -6 до -11.

В Украине мокрый снег и дождь: где сегодня ждать осадки

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно, днем ожидается мокрый снег с переходом в дождь. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут днем около +5 градусов, а ночью от 0 до +2.

В Украине мокрый снег и дождь: где сегодня ждать осадки

Напомним, в Киеве перед Новым годом обновлен температурный рекорд.

Также синоптики дали прогноз погоды на первый месяц 2024 года.

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