В Україні місцями "припікатиме" до +30, можливі дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

"Погоду без опадів у більшості областей зумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску, лише на Чернігівщині та Сумщині, вдень і в східних областях, на Закарпатті та в Карпатах відчуватиметься вплив малоактивного атмосферного фронту, який надійде з північного заходу", - пише Укргідрометцентр.

Втер очікується із заходу та північного заходу у південних та східних областях України. Вдень можливі пориви до 20 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від +13 до +16 вночі й від +20 до +25 вдень;

на півночі коливатиметься від +14 до +18 вночі й від +20 до +24 вдень;

на півдні коливатиметься від +15 до +19 вночі й від +28 до +30 вдень;

на сході коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +23 до +26 вдень.

Фото: погода на 19 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

У Києві та області очікується мінлива хмарність, але без опадів. У Київській області температура вночі коливатиметься від +13 до +18, а вдень - від +20 до +25. У Києві вночі - від +16 до +18, а вдень - від +22 до +24.