В Україні місцями "припікатиме" до +30, можливі дощі: прогноз погоди на сьогодні

У більшості областей через підвищений атмосферний тиск очікується погода без опадів. Місцями температура підніметься до +30.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.
"Погоду без опадів у більшості областей зумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску, лише на Чернігівщині та Сумщині, вдень і в східних областях, на Закарпатті та в Карпатах відчуватиметься вплив малоактивного атмосферного фронту, який надійде з північного заходу", - пише Укргідрометцентр.
Втер очікується із заходу та північного заходу у південних та східних областях України. Вдень можливі пориви до 20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 19 червня (facebook.com/UkrHMC)
У Києві та області очікується мінлива хмарність, але без опадів. У Київській області температура вночі коливатиметься від +13 до +18, а вдень - від +20 до +25. У Києві вночі - від +16 до +18, а вдень - від +22 до +24.
Нагадаємо, нещодавно кліматолог Віра Балабуха розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, як війна в Україні пришвидшує зміну клімату.
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