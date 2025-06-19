В Украине местами будет "припекать" до +30, возможны дожди: прогноз погоды на сегодня

В большинстве областей из-за повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. Местами температура поднимется до +30.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.
"Погоду без осадков в большинстве областей будет предопределять поле повышенного атмосферного давления, только на Черниговщине и Сумщине, днем и в восточных областях, на Закарпатье и в Карпатах будет ощущаться влияние малоактивного атмосферного фронта, который поступит с северо-запада", - пишет Укргидрометцентр.
Ветер ожидается с запада и северо-запада в южных и восточных областях Украины. Днем возможны порывы до 20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 19 июня (facebook.com/UkrHMC)
В Киеве и области ожидается переменная облачность, но без осадков. В Киевской области температура ночью будет колебаться от +13 до +18, а днем - от +20 до +25. В Киеве ночью - от +16 до +18, а днем - от +22 до +24.
Напомним, недавно климатолог Вера Балабуха рассказала в интервью РБК-Украина, как война в Украине ускоряет изменение климата.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.