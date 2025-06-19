В Украине местами будет "припекать" до +30, возможны дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

"Погоду без осадков в большинстве областей будет предопределять поле повышенного атмосферного давления, только на Черниговщине и Сумщине, днем и в восточных областях, на Закарпатье и в Карпатах будет ощущаться влияние малоактивного атмосферного фронта, который поступит с северо-запада", - пишет Укргидрометцентр.

Ветер ожидается с запада и северо-запада в южных и восточных областях Украины. Днем возможны порывы до 20 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от +13 до +16 ночью и от +20 до +25 днем;

на севере будет колебаться от +14 до +18 ночью и от +20 до +24 днем;

на юге будет колебаться от +15 до +19 ночью и от +28 до +30 днем;

на востоке будет колебаться от +14 до +17 ночью и от +23 до +26 днем.

Фото: погода на 19 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается переменная облачность, но без осадков. В Киевской области температура ночью будет колебаться от +13 до +18, а днем - от +20 до +25. В Киеве ночью - от +16 до +18, а днем - от +22 до +24.