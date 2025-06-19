В Україні місцями "припікатиме" до +30, можливі дощі: прогноз погоди на сьогодні
У більшості областей через підвищений атмосферний тиск очікується погода без опадів. Місцями температура підніметься до +30.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.
Погода в Україні
"Погоду без опадів у більшості областей зумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску, лише на Чернігівщині та Сумщині, вдень і в східних областях, на Закарпатті та в Карпатах відчуватиметься вплив малоактивного атмосферного фронту, який надійде з північного заходу", - пише Укргідрометцентр.
Втер очікується із заходу та північного заходу у південних та східних областях України. Вдень можливі пориви до 20 м/с.
Температура:
- на заході коливатиметься від +13 до +16 вночі й від +20 до +25 вдень;
- на півночі коливатиметься від +14 до +18 вночі й від +20 до +24 вдень;
- на півдні коливатиметься від +15 до +19 вночі й від +28 до +30 вдень;
- на сході коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +23 до +26 вдень.
Фото: погода на 19 червня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві
У Києві та області очікується мінлива хмарність, але без опадів. У Київській області температура вночі коливатиметься від +13 до +18, а вдень - від +20 до +25. У Києві вночі - від +16 до +18, а вдень - від +22 до +24.
Нагадаємо, нещодавно кліматолог Віра Балабуха розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, як війна в Україні пришвидшує зміну клімату.
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