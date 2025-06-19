ua en ru
Чт, 19 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине местами будет "припекать" до +30, возможны дожди: прогноз погоды на сегодня

Четверг 19 июня 2025 07:00
UA EN RU
В Украине местами будет "припекать" до +30, возможны дожди: прогноз погоды на сегодня Иллюстративное фото: в Украине местами будет "припекать" до +30, возможны дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В большинстве областей из-за повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. Местами температура поднимется до +30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине

"Погоду без осадков в большинстве областей будет предопределять поле повышенного атмосферного давления, только на Черниговщине и Сумщине, днем и в восточных областях, на Закарпатье и в Карпатах будет ощущаться влияние малоактивного атмосферного фронта, который поступит с северо-запада", - пишет Укргидрометцентр.

Ветер ожидается с запада и северо-запада в южных и восточных областях Украины. Днем возможны порывы до 20 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +13 до +16 ночью и от +20 до +25 днем;
  • на севере будет колебаться от +14 до +18 ночью и от +20 до +24 днем;
  • на юге будет колебаться от +15 до +19 ночью и от +28 до +30 днем;
  • на востоке будет колебаться от +14 до +17 ночью и от +23 до +26 днем.

В Украине местами будет &quot;припекать&quot; до +30, возможны дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода на 19 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается переменная облачность, но без осадков. В Киевской области температура ночью будет колебаться от +13 до +18, а днем - от +20 до +25. В Киеве ночью - от +16 до +18, а днем - от +22 до +24.

Напомним, недавно климатолог Вера Балабуха рассказала в интервью РБК-Украина, как война в Украине ускоряет изменение климата.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
Новости
Трамп сказал, что вчера дал совет "желающему быть посредником" Путину
Трамп сказал, что вчера дал совет "желающему быть посредником" Путину
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде