В Україні масштабують дерегуляцію бізнесу: що зміниться для підприємців
Кабінет міністрів України схвалив два законопроєкти, які масштабують дерегуляцію бізнесу. Вже скасовано понад 1900 регуляторних актів у різних сферах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
За його словами, станом на зараз урядом скасовано понад 1900 регуляторних актів у різних сферах. Значна частина дозвільних процесів цифровізована. Оформити дозвіл тепер можна за лічені хвилини.
"Але на цьому не зупиняємося й сьогодні схвалюємо два законопроєкти, які масштабують дерегуляцію", - зазначив Шмигаль.
Перший законопроєкт скасовує 63 дозволи та погодження в галузі медицини, довкілля, водного та лісового господарства, в аграрній сфері, енергетиці, зовнішньоекономічній діяльності, освіті та культурі.
Другий законопроєкт вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення і знімає відповідальність за відсутність тих дозволів, які ми скасуємо першим законопроєктом.
"Розраховуємо, що Верховна Рада якнайшвидше ухвалить ці законодавчі акти", - додав прем'єр.
Нагадаємо, на початку квітня у Брюсселі відбувся офіційний скринінг відповідності українського законодавства нормам ЄС за розділом "Підприємництво та промислова політика". Україна успішно його пройшла.
Під час скринінгу команда Мінекономіки презентувала прогрес у таких напрямах:
- Розвиток промислової політики - модернізація промислових екосистем, впровадження принципів Smart Specialisation, підтримка зеленої трансформації виробництва.
- Підтримка малого і середнього бізнесу - участь у Програмі Єдиного ринку ЄС, стимулювання кластерного розвитку, спрощення доступу до фінансування.
- Розвиток легкої промисловості - підтримка підприємств, які в умовах війни зберігають виробництво, експорт і робочі місця, а також впровадження принципів циркулярної економіки.
- Корпоративна сталість і відповідальність бізнесу - гармонізація політик із європейськими стандартами корпоративної відповідальності та сталого розвитку.
- Дерегуляція і цифровізація - спрощення регулювання, розвиток цифрових сервісів для бізнесу.
- Розвиток соціальної економіки - підтримка підприємств, орієнтованих на суспільні потреби та відновлення громад.
- Відновлення сталеливарної промисловості - презентація планів з відбудови виробничих потужностей й інтеграції в європейські ланцюги постачання.
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