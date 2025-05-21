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В Украине масштабируют дерегуляцию бизнеса: что изменится для предпринимателей

Среда 21 мая 2025 17:34
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В Украине масштабируют дерегуляцию бизнеса: что изменится для предпринимателей Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины одобрил два законопроекта, которые масштабируют дерегуляцию бизнеса. Уже отменено более 1900 регуляторных актов в различных сферах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

По его словам, по состоянию на сейчас правительством отменено более 1900 регуляторных актов в различных сферах. Значительная часть разрешительных процессов цифровизирована. Оформить разрешение теперь можно за считанные минуты.

"Но на этом не останавливаемся и сегодня принимаем два законопроекта, которые масштабируют дерегуляцию", - отметил Шмыгаль.

Первый законопроект отменяет 63 разрешения и согласования в области медицины, окружающей среды, водного и лесного хозяйства, в аграрной сфере, энергетике, внешнеэкономической деятельности, образовании и культуре.

Второй законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и снимает ответственность за отсутствие тех разрешений, которые мы отменим первым законопроектом.

"Рассчитываем, что Верховная Рада как можно быстрее примет эти законодательные акты", - добавил премьер.

Напомним, в начале апреля в Брюсселе состоялся официальный скрининг соответствия украинского законодательства нормам ЕС по разделу "Предпринимательство и промышленная политика". Украина успешно его прошла.

Во время скрининга команда Минэкономики представила прогресс в таких направлениях:

  • Развитие промышленной политики - модернизация промышленных экосистем, внедрение принципов Smart Specialisation, поддержка зеленой трансформации производства.
  • Поддержка малого и среднего бизнеса - участие в Программе Единого рынка ЕС, стимулирование кластерного развития, упрощение доступа к финансированию.
  • Развитие легкой промышленности - поддержка предприятий, которые в условиях войны сохраняют производство, экспорт и рабочие места, а также внедрение принципов циркулярной экономики.
  • Корпоративная устойчивость и ответственность бизнеса - гармонизация политик с европейскими стандартами корпоративной ответственности и устойчивого развития.
  • Дерегуляция и цифровизация - упрощение регулирования, развитие цифровых сервисов для бизнеса.
  • Развитие социальной экономики - поддержка предприятий, ориентированных на общественные потребности и восстановление общин.
  • Восстановление сталелитейной промышленности - презентация планов по восстановлению производственных мощностей и интеграции в европейские цепи поставок.

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