В Украине масштабируют дерегуляцию бизнеса: что изменится для предпринимателей

Кабинет министров Украины одобрил два законопроекта, которые масштабируют дерегуляцию бизнеса. Уже отменено более 1900 регуляторных актов в различных сферах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

По его словам, по состоянию на сейчас правительством отменено более 1900 регуляторных актов в различных сферах. Значительная часть разрешительных процессов цифровизирована. Оформить разрешение теперь можно за считанные минуты.

"Но на этом не останавливаемся и сегодня принимаем два законопроекта, которые масштабируют дерегуляцию", - отметил Шмыгаль.

Первый законопроект отменяет 63 разрешения и согласования в области медицины, окружающей среды, водного и лесного хозяйства, в аграрной сфере, энергетике, внешнеэкономической деятельности, образовании и культуре.

Второй законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и снимает ответственность за отсутствие тех разрешений, которые мы отменим первым законопроектом.

"Рассчитываем, что Верховная Рада как можно быстрее примет эти законодательные акты", - добавил премьер.