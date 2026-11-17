За словами Некрасова, через російські обстріли знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Особливо складна ситуація у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Росія систематично атакує енергетичні об'єкти Дніпровського регіону з минулого тижня. Через значні пошкодження подачу електроенергії там суттєво обмежено.

Енергетики працюють над відновленням живлення цілодобово, однак ремонтні роботи ускладнюють постійні повітряні тривоги. До того ж російські війська повторно атакують об'єкти, які вже вдалося відновити.

Крім того, за даними начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля, в області знеструмлено понад 300 населених пунктів.

Об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела електроживлення.

У чотирьох областях діють аварійні відключення

Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі аварійні відключення вимушено застосовують у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях.

Повернутися до прогнозованих графіків можна буде після стабілізації ситуації в енергосистемі. Водночас у більшості регіонів України продовжують діяти погодинні графіки відключень, а для промислових споживачів передбачені обмеження потужності.

За даними "Укренерго", після масштабних знеструмлень уранці 17 листопада енергетики продовжують відновлювати електропостачання у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Насамперед живлення повертають об'єктам критичної інфраструктури.

Роботи тривали всю ніч, проте нові російські атаки знову пошкодили енергооб'єкти та спричинили масштабні відключення. Через це ремонтним бригадам фактично доводиться починати відновлення заново, не завершивши попередні роботи.