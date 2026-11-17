По словам Некрасова, из-за российских обстрелов обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской и Черновицкой областях.

Особенно тяжелая ситуация в Днепропетровской и Запорожской областях. Россия систематически атакует энергетические объекты Днепровского региона на прошлой неделе. Из-за значительных повреждений подача электроэнергии там существенно ограничена.

Энергетики работают над восстановлением питания круглосуточно, однако ремонтные работы усложняют постоянные воздушные тревоги. К тому же российские войска повторно атакуют уже восстановившиеся объекты.

Кроме того, по данным начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля, в области обесточены более 300 населенных пунктов.

Объекты критической инфраструктуры перешли на альтернативные источники электропитания.

В четырех областях действуют аварийные отключения

Из-за повреждения оборудования и понижения напряжения в высоковольтной сети аварийные отключения вынужденно применяют в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

Вернуться к прогнозируемым графикам можно будет после стабилизации ситуации в энергосистеме. В то же время в большинстве регионов Украины продолжают действовать почасовые графики отключений, а для промышленных потребителей предусмотрены ограничения мощности.

По данным "Укрэнерго", после масштабных обесточений утром 17 ноября энергетики продолжают возобновлять электроснабжение в Днепропетровской и Запорожской областях. В первую очередь питание возвращают объектам критической инфраструктуры.

Работы продолжались всю ночь, однако новые российские атаки снова повредили энергообъекты и повлекли за собой масштабные отключения. Поэтому ремонтным бригадам фактически приходится начинать восстановление заново, не завершив предыдущие работы.