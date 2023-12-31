ua en ru
Нд, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні масштабна тривога. Росіяни втретє за день підняли МіГ-31К

Україна, Неділя 31 грудня 2023 20:14
UA EN RU
В Україні масштабна тривога. Росіяни втретє за день підняли МіГ-31К Фото: в Україні тривога через МіГ-31К (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В Україні втретє за день оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни підняли в небо МіГ-31К, який може переносити гіперзвукові ракети "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Українські військові зафіксували зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - закликали в Повітряних сил.

В Україні масштабна тривога. Росіяни втретє за день підняли МіГ-31К

Нагадаємо, це вже третя масштабна повітряна тривога в Україні за сьогодні, пов'язана з літаками МіГ-31К. Під час другої масштабної тривоги в Кривому Розі та Кропивницькому лунали вибухи, а Повітряні сили попереджали про пуск ракет "Кинджал". За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Крім того, ввечері 31 грудня росіяни випустили в бік України відразу декілька груп ударних дронів "Шахед". Станом на зараз, за даними Повітряних сил, вони прямують курсом на захід, зокрема, через Київську область. Там зараз працюють сили ППО.

Також було відомо про загрозу балістики з окупованого Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України воздушная тревога
NEWS
У ГУР відреагували на цинічні заяви РФ про обстріл Харкова
У ГУР відреагували на цинічні заяви РФ про обстріл Харкова
DAILY
Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес