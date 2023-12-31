В Украине масштабная тревога. Россияне в третий раз за день подняли МиГ-31К

В Украине в третий день за день объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне подняли в небо МиГ-31К, который может переносить гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины .

Украинские военные зафиксировали взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - призвали в Воздушных силах.

Напомним, это уже третья масштабная воздушная тревога в Украине за сегодняшний день, связанная с самолетами МиГ-31К. Во время второй масштабной тревоги в Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы, а Воздушные силы предупреждали о пуске ракет "Кинжал". По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Кроме того, вечером 31 декабря россияне выпустили в сторону Украины сразу несколько групп ударных дронов "Шахед". По состоянию на данный момент, по данным Воздушных сил, они направляются курсом на запад, в частности через Киевскую область. Там сейчас работают силы ПВО.

Также было известно об угрозе баллистики из оккупированного Крыма.

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