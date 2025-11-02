В Україні масштабна тривога: росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К
Пізно ввечері, 2 листопада, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу став зліт МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 23:55.
Після цього було зафіксовано швидкісну ціль у Чернігівській області курсом на Київську, після чого ракета летіла на Житомирську область, а мешканців Житомира закликали перейти в укриття.
Одразу після цього було зафіксовано ще швидкісні цілі у Чернігівській області, які тримали південно-західний курс.
Вже під час другого вильоту ракет "Кинджал", моніторингові канали почали писали ще й про загрозу застосування балістики з Брянська. Проте офіційно це поки не підтверджено.
Оновлено о 23:53
Повітряні сили зафіксували ще швидкісні цілі над Сумською областю, які летіли курсом на Житомир.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:41 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал досі по всій Україні через ракетну небезпеку.
Тривога в Україні
Нагадаємо, що в Україні завжди оголошують масштабну тривогу, коли злітають літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал".
Наприклад, так було в ніч на 10 жовтня. Тоді в нашій країні двічі оголошували масштабну тривогу, оскільки злетіли МіГ-31К.
Також ми писали, що раніше, 9 жовтня, один з російських МіГ-31 розбився. Це сталося в Липецькій області РФ під час заходу на посадку.