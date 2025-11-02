ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Украине масштабная тревога: россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К

Воскресенье 02 ноября 2025 23:41
UA EN RU
В Украине масштабная тревога: россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К Фото: зафиксирован взлет МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 2 ноября, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стал взлет МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 23:55.

После этого была зафиксирована скоростная цель в Черниговской области курсом на Киевскую, после чего ракета летела на Житомирскую область, а жителей Житомира призвали перейти в укрытие.

Сразу после этого были зафиксированы еще скоростные цели в Черниговской области, которые держали юго-западный курс.

Уже во время второго вылета ракет "Кинжал", мониторинговые каналы начали писали еще и об угрозе применения баллистики из Брянска. Однако официально это пока не подтверждено.

Обновлено в 23:53

Воздушные силы зафиксировали еще скоростные цели над Сумской областью, которые летели курсом на Житомир.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:41 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал до сих пор по всей Украине из-за ракетной опасности.

В Украине масштабная тревога: россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К

Тревога в Украине

Напомним, что в Украине всегда объявляют масштабную тревогу, когда взлетают самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Например, так было в ночь на 10 октября. Тогда в нашей стране дважды объявляли масштабную тревогу, поскольку взлетели МиГ-31К.

Также мы писали, что ранее, 9 октября, один из российских МиГ-31 разбился. Это произошло в Липецкой области РФ во время захода на посадку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация МіГ-31К Война в Украине
Новости
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН