В Україні масштабна тривога: Росія запустила крилаті ракети

За даними ПС, перші ракети фіксувались у повітряному просторі країни з північного напрямку. Вони рухаються у південно-західному напрямку.

Також попереджалось про загрозу для Києва.

Також варто нагадати, що у низці областей триває тривога через ворожі "Шахеди". Ба більше, цієї ночі ударні дрони атакували Польщу. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Оновлено о 06:10

За даними Повітряних сил, декілька груп крилатих ракет фіксували у Київські області. Також була крилата ракета в напрямку Києва.

Окрім цього крилата ракета на сході Житомирщини, курсом на південь.

Оновлено о 06:15

Повітряні сили повідомили, що ракети рухаються у напрямку Житомира.

Оновлено о 06:35

За даними Повітряних сил, крилаті ракети рухаються до західних областей. Зокрема загроза удару для Львова та Закарпаття.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас, в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.



