UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

В Україні масштабна тривога: Росія запустила крилаті ракети

Ілюстративне фото: Росія запустила крилаті ракети 10 вересня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вранці середи, 10 вересня, російська армія запустила по території України декілька груп крилатих ракет. Тривога охопила всю країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

За даними ПС, перші ракети фіксувались у повітряному просторі країни з північного напрямку. Вони рухаються у південно-західному напрямку.

Також попереджалось про загрозу для Києва.

Також варто нагадати, що у низці областей триває тривога через ворожі "Шахеди". Ба більше, цієї ночі ударні дрони атакували Польщу. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Оновлено о 06:10

За даними Повітряних сил, декілька груп крилатих ракет фіксували у Київські області. Також була крилата ракета в напрямку Києва.

Окрім цього крилата ракета на сході Житомирщини, курсом на південь.

Оновлено о 06:15

Повітряні сили повідомили, що ракети рухаються у напрямку Житомира.

Оновлено о 06:35

За даними Повітряних сил, крилаті ракети рухаються до західних областей. Зокрема загроза удару для Львова та Закарпаття.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас, в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.


 

Удар по Україні 9 вересня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 9 вересня, російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Внаслідок удару 66-річна жінка отримала поранення.

Також глава Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував фото, на яких вогнеборці продовжують гасіння пожежі після ворожого обстрілу обласного центру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні