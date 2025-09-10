В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты

По данным ПС, первые ракеты фиксировались в воздушном пространстве страны с северного направления. Они движутся в юго-западном направлении.

Также предупреждалось об угрозе для Киева.

Также стоит напомнить, что в ряде областей продолжается тревога из-за вражеских "Шахедов". Более того, этой ночью ударные дроны атаковали Польшу. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Обновлено в 06:10

По данным Воздушных сил, несколько крылатых ракет фиксировали в Киевской области. Также была крылатая ракета в направлении Киева.

Кроме этого крылатая ракета на востоке Житомирщины, курсом на юг.

Обновлено в 06:15

Воздушные силы сообщили, что ракеты движутся в направлении Житомира.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время, в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.



