В Україні масштабна тривога: РФ підняла в небо МіГ-31К

В ніч на 21 липня, росіяни підняли в небо МіГ-31К. У зв'язку з цим ракетна небезпека є для всієї України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 00:23.
Станом на 00:29 сигнал повітряної тривоги досі по всій території України.
Нагадаємо, що цієї ночі у повітряному просторі України зафіксовано велику кількість дронів. Якщо вірити моніторинговим каналам, наразі відомо приблизно про сотню безпілотників над нашою країною.
Крім того, ворог підняв у небо стратегічні літаки Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманська області РФ. У разі бойового вильоту, ймовірно, як зазвичай, буде ракетний обстріл.
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