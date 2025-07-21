В Украине масштабная тревога: РФ подняла в небо МиГ-31К

Возможный обстрел Украины

Напомним, что этой ночью в воздушном пространстве Украины зафиксировано большое количество дронов. Если верить мониторинговым каналам, пока известно примерно о сотне беспилотников над нашей страной.

Кроме того, враг поднял в небо стратегические самолеты Ту-95МС с аэродрома "Оленья" Мурманской области РФ. В случае боевого вылета, вероятно, как обычно, будет ракетный обстрел.

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