В Україні масштабна тривога, попереджають про ракетну небезпеку (відбій)

Станом на 10:06 повітряну тривогу оголошено по усій території України.

Фото: карта повітряних тривог станом на 10:06 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

О 09:42 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра з південного сходу, а вже через пару хвилин стало відомо також про крилаті ракети на півночі Харківської області, що рухались у напрямку Полтави. Пізніше Повітряні сили заявили про рух ракети курсом на Кременчук.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня в областях де оголошено повітряну тривогу", - написали Повітряні сили о 09:59.

Вже о 10:06 повітряна тривога поширилась й на західні області України через ракетну небезпеку.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 10:20, в Україні почали поступово оголошувати відбій повітряної тривоги.

Обстріли України

З початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно вдається до масованих обстрілів України. Російські терористи застосовують артилерію, ракети, дрони та авіацію, обстрілюючи як військові й енергетичні, так і цивільні об'єкти.

Цієї ночі Росія застосувала безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed, а вже вранці здійснила обстріл України ракетами та балістикою. Головною ціллю цих атак стали об’єкти енергетичної інфраструктури.

Під час відбиття повітряної атаки вибухи зафіксували в багатьох регіонах, зокрема в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях.