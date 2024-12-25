В Украине масштабная тревога, предупреждают о ракетной опасности (отбой)

По состоянию на 10:06 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 10:06 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

В 09:42 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о скоростной цели в направлении Днепра с юго-востока, а уже через пару минут стало известно также о крылатых ракетах на севере Харьковской области, которые двигались в направлении Полтавы. Позже Воздушные силы заявили о движении ракеты курсом на Кременчуг.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена воздушная тревога", - написали Воздушные силы в 09:59.

Уже в 10:06 воздушная тревога распространилась и на западные области Украины из-за ракетной опасности.

Отбой воздушной тревоги

По состоянию на 10:20, в Украине начали постепенно объявлять отбой воздушной тревоги.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно прибегает к массированным обстрелам Украины. Российские террористы применяют артиллерию, ракеты, дроны и авиацию, обстреливая как военные и энергетические, так и гражданские объекты.

Этой ночью Россия применила беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed, а уже утром осуществила обстрел Украины ракетами и баллистикой. Главной целью этих атак стали объекты энергетической инфраструктуры.

Во время отражения воздушной атаки взрывы зафиксировали во многих регионах, в частности в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях.