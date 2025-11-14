ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни запустили по Україні "Калібри": що відомо

П'ятниця 14 листопада 2025 00:26
UA EN RU
Росіяни запустили по Україні "Калібри": що відомо Фото: військові фіксують у повітряному просторі калібри (скриншот з відео)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 14 листопада запустили в напрямку України крилаті ракети типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Ракета на Миколаївщині в південно-західному напрямку", - йдеться у повідомленні о 00:13.

Через кілька хвилин військові уточнили, що ракета продовжує рух по межі Миколаївщини і Кіровоградщини в південно-західному напрямку.

Перед цим моніторингові канали писали, що росіяни запустили "Калібри" з моря, а загалом їх кількість може бути до 8 одиниць. Водночас в повітряному просторі України вже нібито щонайменше 3-4 ракети.

Також моніторингові канали інформують, що росіяни почали розгортати установки з балістикою на півночі. Водночас цієї ночі є загроза пусків аеробалістичних ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К.

Оновлено о 00:55

Крилаті ракети росіян продовжують атакувати Україну. Причому окрім загрози крилатих ракет, було зафіксовано зліт літаків МіГ-31К та загроза пусків аеробалістичних ракети "Кинджал".

Де фіксувалися ракети - можна подивитися на фото нижче. Зокрема, під масованою атакою Київ.

Росіяни запустили по Україні &quot;Калібри&quot;: що відомо

Де оголосили тривогу

Станом на 00:55 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Росіяни запустили по Україні &quot;Калібри&quot;: що відомо

Масована атака по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі окрім ракет Україну масовано атакують дрони. Повітряні сили ЗСУ фіксували ворожі ворожі дрони у багатьох областях.

Детальніше про те, де фіксувалися дрони - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Сирський: найзапекліші бої на фронті тривають біля 7 міст
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе